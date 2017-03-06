程宇被捕梁女為何在場？ 梁母解釋原因
2017-03-06 17:09
〔即時新聞／綜合報導〕通緝犯程宇殺害陳姓女模後被捕，他供稱是由梁姓女友一手策畫，而且她也在旁邊協助作案，一度讓梁女遭到羈押。不過檢調後來發現梁女其實在案發時有不在場證明，涉案程度降低，因此將梁女釋放。但程宇在台中被捕時，梁女為何也在他的身邊？梁母今日出面解釋原因。
梁母表示，由於之前丈夫過世，所以女兒都在家中協助辦喪事，辦完之後她就要準備到台中嶺東科大上課。梁母回憶，3月1日案發當天下午1時之前，她確定女兒都還留在家裡，絕對沒有在犯案現場也沒有到便利商店。
梁母說，她催女兒去台中時，女兒告訴她要等程宇一起去，等到3月1日下午5、6時左右，女兒說程宇終於來了，就離開家中與程男一起南下。
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