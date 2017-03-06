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山友腸胃炎求救 保七警搬落石急送醫

保七總隊第五大隊員警搬落石，前往救援患急性腸胃炎山友。（記者張勳騰翻攝）

2017-03-06  16:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一隊6人的登山隊伍，申請前往攀爬雪霸國家公園境內的大霸尖山，其中一位50歲張姓山友，從4日上山後，就一直拉肚子，體力虛脫，無力再繼續行程，報警求救。

駐守在觀霧遊憩區的保安警察第七總隊第五大隊觀霧小隊員警，今天上午趁觀霧山區雨勢稍小，與雪霸國家公園觀霧管理站人員，冒著攝氏4度低溫，並沿途搬開擋道的落石，再深入大鹿林道東線19公里處的馬達拉溪登山口。

今天中午12點許，順利將該名疑似罹患急性腸胃炎的張姓山友，護送至觀霧小隊，並請新竹縣消防局五峰消防分隊轉送下山就醫。

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  • 保七總隊第五大隊員警與患急性腸胃炎山友會合，順利送下山救治。（記者張勳騰翻攝）

    保七總隊第五大隊員警與患急性腸胃炎山友會合，順利送下山救治。（記者張勳騰翻攝）

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