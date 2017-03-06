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花蓮辦反毒展 民眾爭相聞「毒味」

花蓮舉辦「多媒體互動毒品展」，其中陳列出的仿真毒品氣味模擬器，吸引許多民眾爭相試聞，大聲驚呼「原來這就是大麻味！」 （記者王峻祺攝）

2017-03-06  16:30

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮地檢署去年偵辦1、2級毒品案，總計達1500件，若依縣內33萬總人口數換算吸毒人口，平均每200人就有1人吸毒，中國信託反毒教育基金會今起受邀在花蓮文創園區舉辦「多媒體互動毒品展」，其中仿真毒品氣味模擬器，吸引許多民眾爭相試聞，大聲驚呼「原來這就是大麻味！」

花蓮縣藥毒癮新收列管個案逐年攀升，自103年326人起，每年均依等比例成長，截至去年底已達513人，藥癮者個案主要集中在人口密集度較高的花蓮巿及吉安鄉，中南區（鳳林以南）個案涵蓋率今年也有上升趨勢。

花蓮地檢署檢察長黃和村，今早受邀出席「多媒體互動毒品展」，致詞時表示，花蓮總人口數約33萬人，去年共偵辦1500件「1、2級毒品案」，換算成吸毒人口，平均每200名花蓮人，就有1人吸毒，其中還不包含3、4級毒品案件，毒品氾濫問題相當驚人。

「燈塔效應！」中國信託反毒教育基金會執行長張治平說，花蓮是目前推動反毒特展的第11站，盼能透過深入淺出的宣導方式，讓社會大眾認識毒品傷害，展覽設備也引進許多互動裝置，期待學校機關、親子都能一同參與，加入反毒行列。

他說，反毒是個漫長且艱辛的工作，不能單靠一個單位及企業支撐，需要全民投入，這次斥資200萬元，以互動科技臉部實境模擬器，呈現吸毒後迅速蒼老、憔悴及臉上滿布毒瘡的真實畫面。

為期3週的反毒教育特展，主要以「人」為主，陳列多款多媒體互動裝置，包含體感互動、寓意監獄空間、仿真毒品氣味體驗及臉部實境模擬器，吸引許多民眾主動探索，身歷其境感受吸毒後帶給身心靈的戕害。

其中又以仿真毒品氣味體驗及臉部實境模擬器最夯，不少人因從未接觸過毒品，爭相試聞愷他命及大麻仿真氣味；民眾李茂豪說，愷他命味道較刺鼻，大麻氣味則像肥皂，雖是仿真氣味，但一聞到還是會心跳加速，直覺要「捏鼻閉氣」。

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  • 花蓮今辦「多媒體互動毒品展」，陳列多項新興毒品。（記者王峻祺攝）

    花蓮今辦「多媒體互動毒品展」，陳列多項新興毒品。（記者王峻祺攝）

  • 參觀民眾還走入寓意監獄空間，身歷其境感受吸毒後帶給身心靈的戕害。 （記者王峻祺攝）

    參觀民眾還走入寓意監獄空間，身歷其境感受吸毒後帶給身心靈的戕害。 （記者王峻祺攝）

  • 過來人的真情告白影像告解亭，也吸引參觀民眾入內聆聽吸毒者的心路歷程。（記者王峻祺攝）

    過來人的真情告白影像告解亭，也吸引參觀民眾入內聆聽吸毒者的心路歷程。（記者王峻祺攝）

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