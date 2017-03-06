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詐騙集團死纏爛打 瞬移速度連高鐵也跟不上！

2017-03-06  17:24

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體聯絡方便，廣受大眾歡迎，不過也成為心懷不軌的詐諞集團「亂槍打鳥」的溫床。有網友分享一張詐騙集團企圖誘騙的聊天記錄，只見詐騙集團成員死纏爛打，無論網友如何回應，都巴著網友不放，瞬間移動的速度讓網友笑稱，高鐵都沒那麼快。

有網友在爆笑公社中貼文表示「只有點數沒有距離」，只見女子先主動傳訊息詢問網友住哪，待網友回應後，立即表示自己20歲，人在新竹有在兼職提供性服務，企圖誘騙網友上鉤；而網友立刻識破這是詐騙集團常用的慣用手法，立即改口表示，其實自己人在中壢，不料詐騙女使出「纏功」死纏著網友不放，立即回說「我也中壢阿」，隨後不論網友表示自己人在台中、桃園或是基隆，詐騙女都能瞬間移動跟上網友腳步。

貼文一出讓許多網友笑翻，留言表示「現在外送茶都會瞬間移動了」、「命中注定黏著你」、「根本是背後靈來著」，而也有網友提議表示「接下來要說要上機去非洲，看她怎樣接」、「跟他說要去殯儀館拉，看他要不要一起」、「你說我在火葬場，她會不會回我也剛好要去燒」。

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  • 詐騙女死纏爛打瞬間移動到許多城市，連高鐵都跟不上。（擷取自爆笑公社）

    詐騙女死纏爛打瞬間移動到許多城市，連高鐵都跟不上。（擷取自爆笑公社）

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