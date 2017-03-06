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竊賊攀爬4樓行竊 警眼尖查出車牌號碼逮獲

2017-03-06  16:27

〔記者方志賢／高雄報導〕李姓男子因積欠20萬元車貸，日前攀爬三民區某大樓外牆，侵入4樓偷走金鍊、金戒指、現金等價值20多萬元財物後，直接翻牆脫逃，身手矯健，經警調閱監視畫面查出李嫌身分，4日將他逮捕，依竊盜罪送辦。

警方表示，李姓嫌犯（40歲，有竊盜、槍砲、詐欺前科）目前擔任車床工人，曾是職業軍人，多年前退伍，至今仍保持良好體能，上個月24日深夜侵入三民區某大樓4樓，翻箱倒櫃，偷了金項鍊3條、金戒指2只、銀戒指1只、現金3萬多等共計20萬元的贓物， 再循原路爬下，翻牆逃逸。

警方獲報後調閱監視器畫面，發現李嫌騎機車到場行竊，嫌犯停車時還刻意藏在監視器死角，十分狡猾，但警方重複觀看監視器畫面，仍發現嫌犯機車車牌號碼，並查出嫌犯身分。

本月4日，警方前往李嫌住處將他逮捕，李嫌一度裝傻否認，後來才坦承因為貸款購買中古轎車，還欠20萬元車貸沒還，因經濟壓力大才會犯案！

警方也在嫌犯家中找到竊來的金、銀飾品及現金3萬多元，訊後依竊盜罪送辦。

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  • 竊賊行竊後翻牆逃逸。（記者方志賢翻攝）

    竊賊行竊後翻牆逃逸。（記者方志賢翻攝）

  • 竊賊攀爬大樓外牆，侵入4樓行竊。（記者方志賢翻攝）

    竊賊攀爬大樓外牆，侵入4樓行竊。（記者方志賢翻攝）

  • 警在嫌犯家中找到竊來的金、銀飾品及現金。（記者方志賢翻攝）

    警在嫌犯家中找到竊來的金、銀飾品及現金。（記者方志賢翻攝）

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