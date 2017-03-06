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命案逆轉梁女獲釋 開罵網友急求解套...

陳姓女模命案逆轉，梁女獲釋，開罵網友急求解套。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-03-06  17:16

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模命案震驚社會，案發後被控涉案的梁女，臉書湧入逾兩萬筆留言灌爆怒批，但今下午檢方認為梁女因有不在場證明，隨即當庭釋放。先前留開罵的部分網友，急忙刪文、道歉，不過由於數量龐大，竟有網友因找不到自己當初的留言，焦急難耐、幾近崩潰，趕緊上批踢踢八卦版問卦，有沒有較為迅速的方式，可以解決這個問題，懇請網友救救他。

原PO坦承，梁女臉書上逾兩萬筆留言中，自己也有份，但因為數量太多不知從何找起，加上一一搜尋耗費時間，因而上網求助萬能鄉民，「我想趕快刪除我的留言，救救我，好不好」，還連用3個驚嘆號表達自己有多心急如焚，部分網友聞言大酸，「活該，沒事去攻擊別人假正義！」、「話不能亂講，留言不能亂寫，懂了嗎？」、「會怕就好」、「負責一點」，調侃「她還沒有回家，你還有半天的時間找留言」、「簡單，等大家都刪光了，剩下不就是你了？」

多數網友表示，「我直接砍帳號了」、「被抓到，要記的說帳號被盜喔」、「你的時報動態上有活動記錄，裡面可以看到fb所有留過言和按的讚」，原PO也在找到留言，刪除完後樂得回文，「點臉書右上角的黑色倒三角形→設定→帳號安全→停用帳號」；另有網友詢問，「留私訊的怎麼辦」，可惜僅獲得「私訊砍不掉」的回應。

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  • 梁思惠的臉書被逾兩萬筆留言灌爆，結果案情大逆轉，她因證據不足當庭釋放，有網友怕被告，但是又找不到自己的留言，趕緊上網求援。（圖擷取自批踢踢八卦版）

    梁思惠的臉書被逾兩萬筆留言灌爆，結果案情大逆轉，她因證據不足當庭釋放，有網友怕被告，但是又找不到自己的留言，趕緊上網求援。（圖擷取自批踢踢八卦版）

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