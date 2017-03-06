梁女在場可能性低？ 中市警：未排除涉案

2017-03-06 16:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵害通緝犯程宇，與擔任女模特兒的女友梁思惠涉嫌誘殺陳姓小模命案出現大轉變，原本被認為在場協助程宇性侵害的梁女，疑因台中市警局六分局誤認而「抓錯人」，不過，台中市警局六分局表示，梁女還沒有完全排除涉案，只是程宇行兇時，在場的可能性已經降低。

台中市警局六分局偵查隊會認為梁女在現場的主因，是根據案發地周圍的監視器，以及程宇的供詞、梁女的注音文習慣等，程宇不斷咬住梁女涉案，還宣稱梁女幫忙照明，以及教唆他用皮包肩帶勒住死者拖行，另外，監視器也發現程宇與「女子」案發時進入大樓，該戴著毛帽子的「女子」可能是梁女，據此懷疑梁女在現場，不過，梁女喊冤，強調戴毛帽女子不是她，梁女的媽媽也喊冤說，案發時女兒在家中吃飯，不可能跑到現場。

六分局偵查隊長張國益說，警方始終沒有認定梁女在場，本月3日的新聞稿中，稱呼程宇是程嫌，但卻稱呼梁女是「其同行梁姓女友」，沒有用嫌犯一詞，警方對梁女涉案仍有疑慮。

他強調，原本懷疑跟程宇幾乎同時間進入案發大樓的戴毛貌女子，查證顯示是住戶，不是梁女，因此，排除梁女案發時在現場，也推翻程宇的部分供詞，但梁女仍不排除涉案。