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北市市民大道高架傳火燒車 警消急赴灌救

2017-03-06  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市市民大道高架橋新生北路上方，今下午3時許傳出火燒車意外，一輛銀色小轎車不明原因起火燃燒，所幸車主及時發現棄車逃生，濃濃黑煙直竄天際，有網友發現立刻拍下照片上傳臉書《爆料公社》，消防人員目前已到場射水灌救，詳細起火原因仍待調查。

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  • 銀色小轎車引擎起火燃燒。（圖擷取自《爆料公社》）

    銀色小轎車引擎起火燃燒。（圖擷取自《爆料公社》）

  • 民眾拍下市民大道濃濃黑煙直竄天際。（圖擷取自《爆料公社》）

    民眾拍下市民大道濃濃黑煙直竄天際。（圖擷取自《爆料公社》）

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