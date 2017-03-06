女模命案大逆轉 梁女母：女兒也是受害者

2017-03-06 16:06

〔記者鄭景議／台北報導〕陳姓女模案案情有大逆轉，檢警發現，本來有涉案嫌疑的梁姓小模，很有可能沒有涉案，一切一起設局殺害陳姓小模的情節，有可能是兇手程宇一手杜撰；對此梁姓小模媽媽下午受訪時指出，她女兒被程宇欺騙，「她也是受害者。」

梁媽媽表示，因為程宇都是用女兒的口罩，2人也同喝一瓶礦泉水，也許因此檢警在一開始偵辦時，誤以為女兒也在現場，也有涉案，事實是當時女兒根本不在現場，對於陳姓小模受到殺害也完全不知情。

梁媽媽說，到台中時，女兒本來也可以自己住宿，是程宇要女兒去飯店跟他住，直到警察破門而入，女兒才知道程宇涉案。

梁媽媽強調，女兒與陳姓小模是好朋友，根本不會為了錢財，或是一點小事犯下這種罪行，家裡也夠她吃住上大學，女兒也不會為了生活涉入八大行業，有媒體報導女兒做八大，那是子虛烏有。

梁媽媽也感謝台中六分局的偵查佐，細心問案還女兒清白，並且抓到程宇這樣罪大惡極的人，希望女兒是最後一個程宇的受害者。