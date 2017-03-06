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中市梧棲大智路火燒車 2人輕傷

2017-03-06  16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕梧棲區大智路下午傳出火燒車意外，35歲鄧男載32歲洪女，駕車行經大智路一段與港埠路二段交叉路口，不慎自撞分隔島，車輛冒煙起火，所幸2人緊急逃出，送醫後手部與腿部多處骨折，洪女右眉縫了11針。警方初步研判駕駛並無飲酒，肇事原因有待釐清。

梧棲消防分隊指出，下午2時08分獲報車輛起火，梧棲分隊長莊文江帶隊前往。部署水線滅火，2時17分火勢熄滅，2傷者由醫院救護車送往梧棲童綜合醫院救治。清水交通分隊指出，鄧男初步排除酒駕。

梧棲童綜合醫院指出，鄧男右小腿骨折，洪女右手骨折、左腳骨折，右眉縫了11針，2人送醫時清醒，皆要住院觀察。

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  • 自小客撞分隔島，燃起大火。（圖擷取自臉書梧棲串起來）

    自小客撞分隔島，燃起大火。（圖擷取自臉書梧棲串起來）

  • 消防隊員拉水線滅火。（記者張軒哲翻攝）

    消防隊員拉水線滅火。（記者張軒哲翻攝）

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