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2車搶快迎面對撞 1翻車、1車頭凹損

2017-03-06  15:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區康莊路左轉桃59-1線往慈湖的路口，昨天近午發生一起2輛自小客車相撞的交通事故，2車疑似搶快迎面對撞後，其中1輛白色自小客車翻車後四輪朝天，另1輛灰色自小客車車頭嚴重凹損，警、消到場，協助白色自小客車的游姓駕駛及車上乘客脫困後送醫，幸無生命危險，雙方駕駛酒測值零，肇事責任另釐清中。

警方調查，當時路口路誌綠燈亮時，吳姓男子駕駛黑色自小客車從對向車道直行通過路口，撞上要左轉游姓男子所駕白色自小客車，路口監視器錄下過程，只見黑車撞上白車右側，幾乎沒有煞車，並將白車撞翻。

由於昨天是星期日，許多民眾闔家開車要到大溪慈湖、復興遊玩，目睹2車對撞的慘況，都說「十次車禍九次快」！還是開慢一點比較安全。

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  • 2車搶快迎面對撞，1翻車四輪朝天、1車頭凹損。（記者李容萍翻攝）

    2車搶快迎面對撞，1翻車四輪朝天、1車頭凹損。（記者李容萍翻攝）

  • 2車搶快迎面對撞，1翻車四輪朝天、1車頭凹損。（記者李容萍翻攝）

    2車搶快迎面對撞，1翻車四輪朝天、1車頭凹損。（記者李容萍翻攝）

  • 2車搶快迎面對撞，1翻車四輪朝天、1車頭凹損。（記者李容萍翻攝）

    2車搶快迎面對撞，1翻車四輪朝天、1車頭凹損。（記者李容萍翻攝）

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