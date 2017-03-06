彰化分署拍賣會文青物50元 茶葉半斤500元就有

杉林溪高山茶半斤500元拍賣。（圖彰化分署提供）

2017-03-06 15:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕想撿便宜的民眾看過來喔！由法務部行政執行署彰化分署舉辦「123聯合拍賣日」查封物品聯合拍賣會，將於明天下午2時30分，在分署彰化市拍賣室登場，這次拍賣物品小到手工編織文青小物，大到電動機車和名牌腳踏車，小物品拍賣價1個50元銅板硬幣就有，喜歡挖寶者可別錯過。

行政執行署彰化分署表示，拍賣過程將先由變賣查封物熱身，小物品包括杯墊、鑰匙圈、書籤、裝飾品及髮飾等數百件手工編織文青小物，每件均一價50元出售，而杉林溪高山茶共30斤，半斤500元先搶先贏，還有20餘件創意工坊手作包、棉T，現場挑中可以成本價帶回家。

彰化分署指出，現場如果沒有搶到文青小物、創意工坊商品， 或是喝不到高山茶的民眾，也別氣餒，可緊接參加下午3點舉行電動機車和腳踏車拍賣，現場有5輛可愛馬電動機車、23輛捷安特、美利達等知名廠牌，包含幼童學齡腳踏車、親子協力車、淑女腳踏車及登山腳踏車，只要大聲出價，電動機車馬上就可抬回家，而要參加拍賣活動的民眾，需攜帶身分證和現金，準時到場。