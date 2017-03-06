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酒駕男毆警被辦 嗆聲「我甘願」！

2017-03-06  15:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市姜姓男子酒駕遇臨檢，因拒絕酒測，員警要將他的車子扣押移置拖吊場保管時，卻惱羞成怒的對員警拳腳相向，吃上妨害公務官司，今被桃園地方法院判處3月徒刑。

桃園地院調查，姜男去年9月酒後開車上路，因駕車時在路上搖搖晃晃，被平鎮警分局巡邏員警攔查，當時姜男表明拒測，警方因此扣押他的轎車。姜男見車子將被扣押，藉口要上車取物，卻開車門並推擠員警挑釁說：「我可以打你們嗎？」員警回稱：「打了就辦你妨害公務！」他卻嗆說：「我甘願！」隨即企圖搶走員警身上秘錄器，當場被壓制。

法官審理時，姜推稱當時酒醉了，忘記坐過什麼事，否認犯罪，指稱自己可能「動作比較大，所以推到警察」，但員警秘錄器錄下全程，法官未採信其說法。

判決指出，姜男有2次酒駕公共危險前科，拒絕酒測明顯為規避較重的刑法，且他當時還記得要回車上拿東西，記憶力和判斷力顯然並沒下降，其行為無疑是公然向法律挑戰，因此量刑3月，得易科罰金。

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  • 桃園市姜姓男子酒駕拒測卻毆警，被法院判處3月徒刑。（記者余瑞仁攝）

    桃園市姜姓男子酒駕拒測卻毆警，被法院判處3月徒刑。（記者余瑞仁攝）

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