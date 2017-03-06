真無良！ 撞死騎士還騎他機車逃亡 男遭判6年6月
2017-03-06 18:12
〔記者項程鎮／台北報導〕男子陳世安開著偷來的小貨車行經淡水山路，撞上謝姓機車騎士，謝男彈飛摔落山谷死亡，陳男竟騎謝的機車逃逸，高等法院更一審依肇事遺棄罪判處陳男6年6月徒刑確定。
33歲陳世安從小跟著家人偷遍淡水周邊，103年4月30日中午，陳男開著偷來的小貨車行經淡水北三線公路時，撞上對向車道的謝姓騎士，謝男跌落山谷5到10分鐘後死亡，陳男沒報警求救，反而騎著謝男機車逃走，還偷拿謝男放在機車置物箱背包、手機和500元現金；陳世安犯本案前，也開車載叔叔撞上騎車的鄭姓男子父女，陳男的叔叔傷重不治，鄭女頭部重傷。
高等法院認為，謝男有竊盜、吸毒等多項前科，開車肇事不報警求救，還偷騎謝男機車逃逸，導致謝男陳屍山谷近3小時才被發覺，惡性重大，事後未獲被害家屬諒解，因此判處6年6月徒刑。
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