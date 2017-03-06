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近8旬嬤走失 新營警line找回

2017-03-06  15:18

〔記者王涵平／台南報導〕近8旬陳姓阿嬤自養護中心走失，太宮派出所透過各種line群組通報協尋，逐步縮小搜尋範圍，終於順利找到聲稱要去「作田」的阿嬤。

太宮派出所3月4日10時許接獲協尋人口通報，79歲的陳老太太自養護中心走失，由於近日天氣狀況冷熱不定，擔心老太太的身體狀況，刑警出身的所長陳俊宏發揮辦案專業，先調閱養護中心周邊的監視器，逐一過濾，分析陳老太太可能的行徑方向，定位搜尋範圍。

此外，派出所第一時間將陳老太太失蹤的訊息，上傳至分局與「民防義警人員」、「志工」及「鄰里長」建立的line群組，也將協尋po上臉書，儘可能動員更多人力加入協尋，市警局少年隊志工中隊張姓副中隊長獲知訊息，主動參與搜尋並轉傳訊息，邀集更多人加入。

經過一整天地毯式搜尋一無所獲，昨日陳俊宏改以騎機車方式擴大搜尋，終於在產業道路旁田裡的墳墓旁發現老阿嬤，阿嬤手上拿著一個小鏟子，表示要去「作田啦！」

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  • 近8旬陳姓阿嬤自養護中心走失，太宮派出所透過各種line群組通報協尋，逐步縮小搜尋範圍，終於順利找到聲稱要去「作田」的阿嬤。（記者王涵平翻攝）

    近8旬陳姓阿嬤自養護中心走失，太宮派出所透過各種line群組通報協尋，逐步縮小搜尋範圍，終於順利找到聲稱要去「作田」的阿嬤。（記者王涵平翻攝）

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