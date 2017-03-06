清大材料系大一生墜樓亡 校方不捨悲傷
清華大學大一材料系蔡姓學生清晨從學校圖書館4樓的戶外大陽台墜樓身亡，此戶外大平台僅有監視器，並沒有門禁管制，但戶外大平台有圍牆，警方已調閱監視器，而墜落現場，即使經過一場雨，地上仍留有血跡。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學大一材料系蔡姓學生今天凌晨5點多被人發現倒臥陳屍在學校旺宏館圖書館戶外廣場，警方從監視器影像畫面初判，蔡生是從圖書館4樓夜讀區戶外的平台墜落身亡的，且在墜樓前曾有上戶外樓梯的影像，校方已請家長到學校協助了解，蔡生所住的校內寢舍並未發現遺書。
清大學務長謝小芩說，根據圖書館的監視影像紀錄，蔡生在凌晨4點34分曾從圖書館戶外的樓梯步行到4樓的戶外大平台，但隨後又下樓到圖書館內的廁所上廁所，接著4點40分又出現在4樓戶外大平台，然後4點51分就消失在監視器影像中。
警方是在5點多獲報前往現場，當時蔡生因腦部重擊及身體多處流血痕跡，已傷重身亡，即使警方及殯葬人員已清理現場加上清晨的一場大雨，但圖書館戶外的地面仍留有未清乾淨的血跡。
謝小芩說，學校旺宏圖書館的夜讀區可從晚間9點到隔天上午9點申請預約夜讀，但依據紀錄，蔡生並沒有預約夜讀，圖書館的戶外樓梯可通往4樓的大平台，平常並沒有門禁管制，任何人都可從戶外樓梯到4樓的大平台，但樓梯進出口都有監視器設備。
校方表示，圖書館4樓的戶外半圓形大平台是以高120公分以上的圍牆圍著，且圍牆的平面厚度超過30公分，一般人靠著圍牆並不會跌落，除非是刻意往上躍或墊腳往上爬才有可能墜落。
經校方初步了解，蔡生的功課還算中上，大一上學期修習10門課，僅有1科未過，其他成績都在「中上」，是否與功課壓力有關，還要進一步了解。
謝小芩不捨的說，學期才剛開始，上週蔡生曾與系上導師聊過，並沒有異狀，也沒有諮輔紀錄，蔡生的寢室內也沒有留遺書，且從監視器觀察，當時只有蔡生1人，到底蔡生是功課還是其他壓力輕生？或有其他原因，校方已請家長到學校協助了解。
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