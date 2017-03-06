女模遭害 陳父哽咽：社會真的病了！

2017-03-06 15:19

［記者游明金／宜蘭報導］23歲陳姓女模慘遭殺害，陳父哽咽著說：「人心這麼險惡，20幾歲年輕人怎會這個樣子，社會真的病了。」

陳女是宜縣冬山鄉人，靈堂設於員山福園（宜蘭縣殯儀館），預訂12日辦告別式。這幾天，陳女有託夢給阿姨，陳父今天到靈堂為女兒祝唸，要女兒放下一切，好好的跟菩薩到西方極樂世界，不要過不去。

陳父說，很感謝媒體與社會大眾關心，發生這種事他實在很傷心，他告訴女兒，世間的事，檢調單位會積極辦理，會給她一個公道。

陳父說，女兒個性單純、開朗活潑，覺得朋友都是值得信賴，他有時會告訴女兒「不要那麼單純、不要朋友說就相信」，女兒就是很聽信朋友的話，沒想到發生這種事，他不認識涉案的梁女，可能是他有時較嚴厲，女兒不敢跟他講。

「社會這種氛圍太可怕了，人心這麼險惡，手段這麼殘忍，年輕人20幾歲怎會這樣子，社會真的病了。」陳父哽咽著說，大人與長官們需要好好思考，是不是哪裡出問題。

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