「吃屎哥」無照表演被取締 猛嗆無效仍吃罰單
2017-03-06 14:55
〔記者王冠仁／台北報導〕男子游兆霖曾說過「川普當選美國總統就吃大便」，後來他開直播「履行」，被網友封為「吃屎哥」。他昨天下午5點多跑到台北市西門町街頭表演，遭警方取締，他竟氣得錄下警方開單過程，還不斷胡亂嗆聲。
他對著開單員警嗆說，「我在做公益！」「你就開沒關係啊！你知道我是誰嗎？」、「我網路紅人啦！」、「我不繳嘛！我不繳看你怎麼樣啊！」誇張言行引來路人不斷圍觀。
警方說，游沒有街頭藝人證照，也沒提出申請，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第3款開罰1千5百元。此外，游雖然一開始表明不願簽收罰單，最後仍接下罰單。
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