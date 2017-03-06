質疑藍委拿獻金遭判決拘役 蕭永達不服決定上訴

2017-03-06 15:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕2013年日月光半導體高雄廠排放污水案，高雄市議員蕭永達質疑藍委與官員拿政治獻金﹖遭高雄地院判處拘役58天，得易科罰金5萬8千元﹔蕭永達不服，決定上訴。

蕭永達進一步指出，法院判決此案有罪 ，形同限制人民監督民意代表的言論自由，也會讓立法委員更敢公開替財團關說，讓台灣民主政治是非不分，特權橫行！

判決指出，2013年因日月光製造廠區排放廢水，致後勁溪發生污染，同年12月23日上午10時許，高市議員蕭永達在楠梓加工出口區內，見媒體出示當天報載國民黨籍立委江惠貞、蔡錦隆，在立院質疑高雄市政府行政督導不力、養案等報章資料，詢問其意見時，蕭反批「立委蔡錦隆、立委江惠貞，還有行政院南服中心的執行長江玲君，本席正式請教他們，2012年立委選舉時，拿了日月光多少政治獻金？當高雄市環保局在捍衛高雄市民權益，你們一而再、再而三，站在財團這邊」等，事後遭江、蔡分別提告誹謗。