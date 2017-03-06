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男子與女友分手想不開 幸哥哥機警報警救命

2017-03-06  15:10

〔記者歐素美／台中報導〕35歲陳姓男子因與女友分手想不開，竟在大雅區住處以皮帶上吊企圖自殺，幸住在南投縣的哥哥發現弟弟有輕生念頭，趕緊報警，豐原分局馬岡派出所獲報，及時趕到陳男租屋處，破門而入將陳男救下送醫，及時挽回一命。

陳男於本月4日發簡訊給哥哥，表示與女友分手，心情低落，想自殺，陳男哥哥接獲簡訊，立即報警，由於陳男住在台中市大雅區，南投縣警察局半山派出所隨即轉報台中市警察局。

豐原分局馬岡派出所獲報立即通知巡邏中的員警李順程、李嘉祥，兩名員警火速趕往大雅區雅潭路陳男住處，發現陳男騎乘的機車排氣管尚有餘溫，研判陳男應在屋內，但敲門無人回應，立即通知消防人員到場協助破門而入，發現陳男住處2樓臥房反鎖，二話不說再衝門而入，發現陳男已用皮帶上吊，臉色蒼白、沒有意識，員警立即將陳男解下送往清泉醫院急救，並通知家屬到場，幸經搶救，目前陳男已無生命危險。

警方呼籲民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話求助，有效利用身邊資源，協助自己或親友安渡難關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 警方趕到及時將上吊的陳男救下送醫。（記者歐素美翻攝）

    警方趕到及時將上吊的陳男救下送醫。（記者歐素美翻攝）

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