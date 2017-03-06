男子與女友分手想不開 幸哥哥機警報警救命
2017-03-06 15:10
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者歐素美／台中報導〕35歲陳姓男子因與女友分手想不開，竟在大雅區住處以皮帶上吊企圖自殺，幸住在南投縣的哥哥發現弟弟有輕生念頭，趕緊報警，豐原分局馬岡派出所獲報，及時趕到陳男租屋處，破門而入將陳男救下送醫，及時挽回一命。
陳男於本月4日發簡訊給哥哥，表示與女友分手，心情低落，想自殺，陳男哥哥接獲簡訊，立即報警，由於陳男住在台中市大雅區，南投縣警察局半山派出所隨即轉報台中市警察局。
豐原分局馬岡派出所獲報立即通知巡邏中的員警李順程、李嘉祥，兩名員警火速趕往大雅區雅潭路陳男住處，發現陳男騎乘的機車排氣管尚有餘溫，研判陳男應在屋內，但敲門無人回應，立即通知消防人員到場協助破門而入，發現陳男住處2樓臥房反鎖，二話不說再衝門而入，發現陳男已用皮帶上吊，臉色蒼白、沒有意識，員警立即將陳男解下送往清泉醫院急救，並通知家屬到場，幸經搶救，目前陳男已無生命危險。
警方呼籲民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話求助，有效利用身邊資源，協助自己或親友安渡難關。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 清大材料系大一生 凌晨墜樓身亡
- 江母 心如刀割深感抱歉 江父 怕女兒被騙曾扣護照
- 郵差雨中見車禍「人肉擋車」伸援手 影片感動網友！
- 2/3釋憲門檻太高！司法院研擬降低
網友回應
熱門新聞
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 經典賽門票 正名「台灣」
- 廖任磊完美1局 收服巨人監督
- 〈熱門族群〉升息循環3月啟動 金融股進補
- 世新學生會長批政治黑手入校園 綠委：她是柱姐團隊...
- 桃園》同性伴侶註記 已有219對
- 名嘴爆料選總統 柯Ｐ：言之過早
- 書劍集》讓中央銀行休息一下
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 孝子感動白沙屯媽祖！鑾轎轉進巷內家門
- 海運經紀人課程 港務公司4月開課
- 兩週內恐無好天氣... 彭啟明：降雨讓空氣變乾淨！
- 中國海軍及艦艇擴編？ 我方須即早因應
- 〈品牌故事〉林榮德高中畢業接手 市場已遍布歐美中國
- 法鼓山4月北高台南將辦祈福皈依
- WGC墨西哥錦標賽》球王D.強森今以1桿之差封王 近期連捧2冠
- 接受香港政論節目訪問 國民黨多人隔空大亂鬥
- 2月出口可望衝上兩位數成長
- 網球》轟19記愛司球 奎利直落二擊敗蠻牛奪冠
- 對付不速之客 養殖業者曬死牠
- 璞園樹葬區 挨批荒蕪淒涼
- 雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟 還同時懷第二胎
- 三條村上百人跪求 白沙屯媽來了
- 家人生病沒錢看醫生 叫賣哥累死也不放棄賺錢
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 〈熱門族群〉不怕雞瘟磨 食品股表現領先大盤
- 宜獄超收嚴重 1人曾管140人
- 永采烘焙坊勞資調解破局 勞方決定提告
- 網球》奪今年首冠 穆雷：有好的開始
- 路證羅生門 南庄自來水管施工喊卡
- 石門水庫蓄水量跌破5成 恐二階限水
- 吃屎哥違法街演 自誇網紅嗆警拒簽罰單
- 郝龍斌嘆台灣「自己打自己」 網友：在講KMT吧...
- 台股開盤下跌1.21點 報9647.00點
- 洪雪芬／鐵籠
- Touch Taiwan顯示器展 今年將聚焦OLED
- yes123調查︰9成6畢業生欲入職場 6年新高
- 中經院：2月非製造業NMI下跌
- 鄒承恩當奶爸 操勞到幻聽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男子與女友分手想不開 幸哥哥機警報警救命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分