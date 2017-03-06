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朱立倫愛將許志堅涉嫌收賄 判刑10年
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苗縣通霄鎮會員代表未投票 控酒友拘禁

通霄鎮農會李姓會員代表（左二）因未參加理監事選舉，在律師陪同下到苗栗檢方控告一起喝酒的高姓男子涉嫌妨害自由等。（記者張勳騰攝）

2017-03-06  14:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮農會總幹事遴聘競爭激烈，當選通霄鎮農會會員代表的75歲李姓老翁，2日當天理監事選舉時未到場投票，李姓老翁今天在律師陪同下控告與他一起喝酒的高姓男子，以不明方式讓李翁昏睡，再載到賓館拘禁，不讓李翁前往投票，涉嫌違反農會法及妨害自由。高男受訪時直呼冤枉「我哪有可能這樣做」，對方根本胡亂指控。

通霄鎮農會總幹事許道坤尋求連任，面臨職員徐學承力拚，競爭相當激烈，甚至引來苗栗檢調大動作查賄，2日進行理監事選舉，徐學承獲5席理事支持，許獲4席，徐暫居上風。

在2日的理監事選舉時，支持許道坤的李姓老翁並未出席投票，李翁今天在律師及女兒陪同下到苗栗地檢署按鈴控告與他一起喝酒的高姓男子涉嫌違反農會法及妨害自由。

李翁指控高男1日當天佯稱要請他喝酒，將他載離住家，並於喝酒期間以不明方式讓他昏睡，再將他載到不詳汽車旅館拘禁，之後，2日他清醒後，要求高男載他返家，未料高男又將他載到苗栗縣南庄山區遊晃，不讓他至通霄鎮農會開會並選舉理監事。

李翁今天前往提告時，情緒相當激動，不時顫抖，他的女兒緊抱著老父，並指「父親連家不敢回，選舉選成這樣，提告是希望對方還父親一個公道！」

高姓男子聽到常一起喝酒的李姓老翁控告他，感到相當驚訝，強調李翁根本胡亂指控，會向檢察官說清楚，還他清白。

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  • 李姓老翁到苗栗檢方提告時，不時顫抖，他的女兒緊抱老父忙安撫。（記者張勳騰攝）

    李姓老翁到苗栗檢方提告時，不時顫抖，他的女兒緊抱老父忙安撫。（記者張勳騰攝）

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相關關鍵字： 妨害自由 拘禁 農會法 農會選舉
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