苗縣通霄鎮會員代表未投票 控酒友拘禁
2017-03-06 14:51
通霄鎮農會李姓會員代表（左二）因未參加理監事選舉，在律師陪同下到苗栗檢方控告一起喝酒的高姓男子涉嫌妨害自由等。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮農會總幹事遴聘競爭激烈，當選通霄鎮農會會員代表的75歲李姓老翁，2日當天理監事選舉時未到場投票，李姓老翁今天在律師陪同下控告與他一起喝酒的高姓男子，以不明方式讓李翁昏睡，再載到賓館拘禁，不讓李翁前往投票，涉嫌違反農會法及妨害自由。高男受訪時直呼冤枉「我哪有可能這樣做」，對方根本胡亂指控。
通霄鎮農會總幹事許道坤尋求連任，面臨職員徐學承力拚，競爭相當激烈，甚至引來苗栗檢調大動作查賄，2日進行理監事選舉，徐學承獲5席理事支持，許獲4席，徐暫居上風。
在2日的理監事選舉時，支持許道坤的李姓老翁並未出席投票，李翁今天在律師及女兒陪同下到苗栗地檢署按鈴控告與他一起喝酒的高姓男子涉嫌違反農會法及妨害自由。
李翁指控高男1日當天佯稱要請他喝酒，將他載離住家，並於喝酒期間以不明方式讓他昏睡，再將他載到不詳汽車旅館拘禁，之後，2日他清醒後，要求高男載他返家，未料高男又將他載到苗栗縣南庄山區遊晃，不讓他至通霄鎮農會開會並選舉理監事。
李翁今天前往提告時，情緒相當激動，不時顫抖，他的女兒緊抱著老父，並指「父親連家不敢回，選舉選成這樣，提告是希望對方還父親一個公道！」
高姓男子聽到常一起喝酒的李姓老翁控告他，感到相當驚訝，強調李翁根本胡亂指控，會向檢察官說清楚，還他清白。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 經典賽門票 正名「台灣」
- 廖任磊完美1局 收服巨人監督
- 〈熱門族群〉升息循環3月啟動 金融股進補
- 世新學生會長批政治黑手入校園 綠委：她是柱姐團隊...
- 桃園》同性伴侶註記 已有219對
- 名嘴爆料選總統 柯Ｐ：言之過早
- 書劍集》讓中央銀行休息一下
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 孝子感動白沙屯媽祖！鑾轎轉進巷內家門
- 海運經紀人課程 港務公司4月開課
- 兩週內恐無好天氣... 彭啟明：降雨讓空氣變乾淨！
- 中國海軍及艦艇擴編？ 我方須即早因應
- 〈品牌故事〉林榮德高中畢業接手 市場已遍布歐美中國
- 法鼓山4月北高台南將辦祈福皈依
- WGC墨西哥錦標賽》球王D.強森今以1桿之差封王 近期連捧2冠
- 接受香港政論節目訪問 國民黨多人隔空大亂鬥
- 2月出口可望衝上兩位數成長
- 網球》轟19記愛司球 奎利直落二擊敗蠻牛奪冠
- 對付不速之客 養殖業者曬死牠
- 璞園樹葬區 挨批荒蕪淒涼
- 雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟 還同時懷第二胎
- 三條村上百人跪求 白沙屯媽來了
- 家人生病沒錢看醫生 叫賣哥累死也不放棄賺錢
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 〈熱門族群〉不怕雞瘟磨 食品股表現領先大盤
- 宜獄超收嚴重 1人曾管140人
- 永采烘焙坊勞資調解破局 勞方決定提告
- 網球》奪今年首冠 穆雷：有好的開始
- 路證羅生門 南庄自來水管施工喊卡
- 石門水庫蓄水量跌破5成 恐二階限水
- 吃屎哥違法街演 自誇網紅嗆警拒簽罰單
- 郝龍斌嘆台灣「自己打自己」 網友：在講KMT吧...
- 台股開盤下跌1.21點 報9647.00點
- 洪雪芬／鐵籠
- Touch Taiwan顯示器展 今年將聚焦OLED
- yes123調查︰9成6畢業生欲入職場 6年新高
- 中經院：2月非製造業NMI下跌
- 鄒承恩當奶爸 操勞到幻聽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：苗縣通霄鎮會員代表未投票 控酒友拘禁
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分