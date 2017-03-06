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嘴饞賊上超商行竊 卻碰到超辣的...

2017-03-06  14:06

〔記者余衡／新北報導〕誰叫山葵醬包裝的像喉糖一樣！33歲的陳姓男子上月走進新北市板橋區一間超商想偷喉糖，他作賊心虛先挑選飲料，再匆忙從糖果架上猛抓一把就塞進口袋，最後他僅結帳價格較低的咖啡及番茄汁，但怪異行徑早就被店長查覺，攔住陳男報警當場人贓俱獲，警方清點贓物時發現其中竟有3條超辣的山葵醬，陳男查覺自己錯拿還抱怨「誰叫它們長那麼像！」。

警方調查，有竊盜前科的陳男當天前往超商買咖啡跟蕃茄汁，因為身上錢不夠但又突然想吃喉糖，便到糖果架旁徘徊，自以為四下勿人抓了一把糖果就往褲子口袋裡塞，共拿了7條喉糖及3條山葵醬，店長查覺陳男在偷東西，報警並要求他暫緩離開，心虛的陳男卻急著想跑與店長發生拉扯，所幸員警及時逮人，否則陳男恐將超辣的山葵醬直接吞下肚。

警訊時陳男坦承行竊，因為身上錢不夠才會只結帳飲料，想不到還鬧出誤將山葵醬當作喉糖的笑話，全案訊後依竊盜罪移送法辦。

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  • 陳男竊取架上喉糖。（記者余衡翻攝）

    陳男竊取架上喉糖。（記者余衡翻攝）

  • 陳男錯偷超辣的山葵醬。（記者余衡翻攝）

    陳男錯偷超辣的山葵醬。（記者余衡翻攝）

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