檢方提訊蛇蠍情侶 預計下午重返凶案現場

2017-03-06 14:05

［記者黃捷／台北報導］蛇蠍情侶程宇、梁思惠涉嫌設局姦殺陳姓女網模，士林地檢署今天上午提訊2人，預計下午再將程男帶回凶案現場比對2人供詞，還原案發經過，進一步釐清梁女到底是否為共犯。

梁女始終否認知情，辯稱她與陳女是多年好友，「不可能害她」，她因父親過世不久，暫不適合接網拍，才會把機會介紹給陳女，不知會被程男姦殺，並提不在場證明，澄清跟著程男進案發現場大樓的不是她。

檢警勘驗監視器畫面，案發前陳女獨自走進案發大樓，約3分鐘後程男跟梁女也進入，梁女手機訊號定位也確實在大樓內，案發後雖只拍到程男離開，梁女仍然涉嫌重大。

此外，陳女姊姊在案發後，還曾接到陳女以LINE訊息報平安，內文卻使用注音文，與陳女打字習慣明顯不同，疑似是由梁女代發，檢察官認為案情不單純，因此將梁女列為共犯，連同程男一起向法院聲押禁見獲准。