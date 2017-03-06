遇害女模在夢中哭泣 陳父：女兒安息吧...

陳姓女模父親今表示，女兒的阿姨夢到她在夢中哭泣，自己聞言也很傷心，但仍要她放下一切，好好安息。（圖擷取自陳姓女模臉書）

2017-03-06 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模日前遭設局姦殺遇害，陳父今表示，女兒的阿姨夢到她在夢中哭泣，自己聽了也很傷心，但他在靈前告訴心肝寶貝，一切都過去了，妳就好好安息吧！

《聯合報》報導，陳父表示，女兒的阿姨告訴他，夢到女兒在夢中哭泣，好似放不下，自己聞言也很傷心，但自己是學佛的，他在靈堂前跟女兒說，一切都有因緣、一切都過去了，妳要放下，不要執著，至於「人間事」，就交由檢調處理，妳就安心前往西方世界，社會自然會還妳公道，所以不用擔心。

日前媒體紛紛報導，梁思惠涉嫌將陳姓女模約出後，讓男友、通緝犯程宇性侵、洗劫與殺害，並棄屍於南港廢棄商場，梁女被逮後矢口否認，接連幾天還被爆料虐殺過程，她拿著手電筒砸被害人的頭，以及羅列「獵殺名單」等，但今案情大逆轉，檢警認為她涉案程度低，已於下午2時20分獲釋。