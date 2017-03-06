| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

遇害女模在夢中哭泣 陳父：女兒安息吧...

陳姓女模父親今表示，女兒的阿姨夢到她在夢中哭泣，自己聞言也很傷心，但仍要她放下一切，好好安息。（圖擷取自陳姓女模臉書）

2017-03-06  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓女模日前遭設局姦殺遇害，陳父今表示，女兒的阿姨夢到她在夢中哭泣，自己聽了也很傷心，但他在靈前告訴心肝寶貝，一切都過去了，妳就好好安息吧！

《聯合報》報導，陳父表示，女兒的阿姨告訴他，夢到女兒在夢中哭泣，好似放不下，自己聞言也很傷心，但自己是學佛的，他在靈堂前跟女兒說，一切都有因緣、一切都過去了，妳要放下，不要執著，至於「人間事」，就交由檢調處理，妳就安心前往西方世界，社會自然會還妳公道，所以不用擔心。

日前媒體紛紛報導，梁思惠涉嫌將陳姓女模約出後，讓男友、通緝犯程宇性侵、洗劫與殺害，並棄屍於南港廢棄商場，梁女被逮後矢口否認，接連幾天還被爆料虐殺過程，她拿著手電筒砸被害人的頭，以及羅列「獵殺名單」等，但今案情大逆轉，檢警認為她涉案程度低，已於下午2時20分獲釋。

廣告
  • 陳姓女模父母日前協助處理後事。（資料照，記者林敬倫攝）

    陳姓女模父母日前協助處理後事。（資料照，記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女模 姦殺 梁思惠 程宇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：遇害女模在夢中哭泣 陳父：女兒安息吧...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.