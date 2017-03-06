毒鴛鴦躲公寓內吸毒還是被鄰居揪出來

2017-03-06 13:48

［記者楊政郡／台中報導］民眾警覺心幫助抓到毒鴛鴦，台中市政府一分局民權派出所民眾獲報，西區某大樓住戶經常聞到塑膠燒焦臭味，員警到場發現都是老住戶，僅一對年輕男女剛搬進來，與其他住戶沒有互動，員警找機會上門查緝，竟發現安非他命8.49克、毒咖啡包9.32克、含安毒香煙19支及吸食工具，室內充滿K味，這對毒鴛鴦一度謊稱都吃感冒藥，都被戳破，訊後依違反毒品危害防制條例案移送地檢署偵辦。

據警方調查，林女（23歲）與陳男（29歲）都已有多年吸毒經驗，為了躲避警方追查，最近到西區單純公寓大樓租屋，平常非到必要是不出門，警方埋伏趁陳男外出時上門查緝。

兩人看到警察來，都從桌上趕緊拿口罩戴上，解釋他們都「感冒了」，但現場許多疑似粉末，經實施毒品快速檢測，結果顯示均有吸食毒品反應。林女喊冤表示她有喝感冒藥，陳男也說「對！他也有喝」，懷疑都是感冒藥水造成的反應。

但資深員警打臉說，感冒通常會「燒聲」，最近的感冒會鎖喉，聲音應該會變，且現場只有滿屋K煙味，卻沒看到感冒藥，陳男見謊言被拆穿，才承認吸毒，林女還想憋清，說裝毒品的包包是吳姓男子所有，不清楚裡面為何有毒品？

員警通知吳男到案，吳男坦承包包是他的，但對毒品是誰的支吾其詞，警方將3人一併移送地檢署偵辦。

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