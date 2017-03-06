誣藍委拿日月光獻金 蕭永達判拘役58天 得易科罰金
高雄地院今依誹謗罪判蕭永達拘役58天，得易科罰金5萬8千元。可上訴。（資料照，記者王榮祥攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕2013年日月光半導體高雄廠排放污水案，高雄市議員蕭永達受訪質疑立委蔡錦隆、江惠貞及行政院南服中心執行長江玲君等3人「站在財團這邊」、「拿了日月光集團多少政治獻金？」挨告。高雄地院今依誹謗罪判蕭永達拘役58天，得易科罰金5萬8千元。可上訴。
判決指出，2013年間因日月光半導體製造廠區排放廢水，致後勁溪發生污染事件，同年12月23日上午10時許，高市議員蕭永達在楠梓加工出口區內，見媒體出示當天報載國民黨籍立委江惠貞、蔡錦隆在立法院質疑高雄市政府行政督導不力、養案等報章資料，詢問蕭永達意見時，蕭反批「立委蔡錦隆、立委江惠貞，還有行政院南服中心的執行長江玲君，本席正式來請教他們，2012年立委選舉的時候，請問你們拿了日月光集團多少政治獻金？當高雄市環保局在捍衛高雄市民權益，你們一而再，再而三，站在財團這邊」等，事後遭江、蔡分別對蕭永達提告誹謗。
法院審理時，蕭永達否認誹謗，辯稱他是以請教、疑問的方式詢問蔡、江等人拿到日月光集團多少政治獻金，而非直接說他們拿了政治獻金，他的言論只是一種意見表達，而非事實陳述；且他質疑的對象是公眾人物，這樣的言論應可供公眾檢驗。
蕭永達還指出，民意代表在選舉期間本來就可以收受政治獻金，他是針對合法的行為進行質疑，而民意代表收取政治獻金之真實性根本無法查證。他的言論就是一種政治性言論，大法官釋字第509 號也特別闡釋政治性言論實屬高價值言論，應予以保障等。
不過，高雄地院審查蕭永達言論內容，發現他雖以「請問」、「請教」之方式敘述江、蔡二人收受日月光集團多少政治獻金，但緊接著陳述「當高雄市環保局在捍衛高雄市民權益，你們一而再，再而三，站在財團這邊」等語，則是以肯定語氣對外陳述兩立委不顧高雄市民權益而迴護日月光集團之利益，整體語意及陳述情境均在凸顯江、蔡二人收取日月光集團捐贈政治獻金，且依其語氣，已可使聽者直接推導出「江、蔡肯定收取日月光集團捐贈之政治獻金，否則怎麼會站在財團的立場發言」的結論，卻無法舉證所言屬實，因此判蕭永達有罪。
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