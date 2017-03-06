貨車後車斗沙發竄火 駕駛倉皇逃生

小貨車載運的沙發起火燃燒，警消連忙射水灌救。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

2017-03-06 13:43

〔記者曾健銘／新北報導〕嚇死人！新北市消防局今日中午近12時許接獲民眾報案，指稱蘆洲區成蘆橋五股往蘆洲方向，1輛小貨車的後車斗起火燃燒，大批警消趕赴現場射水灌救，火勢在10分鐘後熄滅，經查是貨車上的沙發起火燃燒，整起事件未造成人員傷亡，起火原因警消目前已介入調查。

小貨車載運的沙發起火燃燒，警消連忙射水灌救。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）