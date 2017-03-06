轎車疑似失控自撞電線桿 駕駛無呼吸心跳

2017-03-06 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市東區寶山路今日今日上午9時許，發生1輛白色轎車疑似失控撞上電線桿的事故，車上駕駛被救出後已無呼吸心跳，被救援人員送往醫院急救。

據《三立新聞》報導，該輛轎車撞擊電線桿後，擋風玻璃嚴重凹陷，左側車體扭曲變形，駕駛被卡在車上動彈不得，警消到場後連忙破壞車門，將駕駛抬上救護車送醫，至於事故原因還需要進一步調查。