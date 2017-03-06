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女賊偷酒「採罐」二度醉倒街頭

2017-03-06  13:12

〔記者余衡／新北報導〕41歲莊姓女子昨天中午被人發現倒在新北市土城區青雲路、立雲街口，警方獲報到場聞到陣陣酒味，還在她身旁發現一只「竹葉青」空瓶，眼尖員警認出莊女日前曾偷高粱酒，且在超商外暢飲半瓶後醉倒，經查訪鄰近超商果然證實莊女又進入超商偷酒，這回還直接「採罐」喝光光，只好先將她帶回派出所。

警方調查，昨天上午11點多莊女走進青雲路一間超商，將要價145元的竹葉青酒塞進長褲口袋就匆忙離開，隨後她邊走邊喝，沒多久就被民眾發現路倒在距離超商約30公尺的路口處。莊女酒醒後供稱，因為心情不好才偷酒喝，警訊時還胡言亂語大喊「放我出去！」，全案訊後依竊盜罪移送法辦。

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  • 莊女（左）行竊後走出超商。（記者余衡翻攝）

    莊女（左）行竊後走出超商。（記者余衡翻攝）

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