女賊偷酒「採罐」二度醉倒街頭
2017-03-06 13:12
〔記者余衡／新北報導〕41歲莊姓女子昨天中午被人發現倒在新北市土城區青雲路、立雲街口，警方獲報到場聞到陣陣酒味，還在她身旁發現一只「竹葉青」空瓶，眼尖員警認出莊女日前曾偷高粱酒，且在超商外暢飲半瓶後醉倒，經查訪鄰近超商果然證實莊女又進入超商偷酒，這回還直接「採罐」喝光光，只好先將她帶回派出所。
警方調查，昨天上午11點多莊女走進青雲路一間超商，將要價145元的竹葉青酒塞進長褲口袋就匆忙離開，隨後她邊走邊喝，沒多久就被民眾發現路倒在距離超商約30公尺的路口處。莊女酒醒後供稱，因為心情不好才偷酒喝，警訊時還胡言亂語大喊「放我出去！」，全案訊後依竊盜罪移送法辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 這味道有魔力？ 男生聞到會促進勃起…
- 愛子公主罹患厭食症 驚傳已達重症等級
- 慈濟科大流浪犬 陸續遭毒殺
- 1張符水500元 嚇跑命理師改變一生
- 甜心主播變老木 侯佩岑婚後為兒換腦袋
- 乾旱＋饑荒 索馬利亞兩天死百人
- 〈熱門族群〉物聯網＋工業4.0 工業電腦今年走俏
- 被迫性感撩人 女星拍戲遭扒光內衣
- 網球》盧彥勳男單排名升至61 謝淑薇女單維持百名內
- 獨家》技術再升級！騰雲機成為電戰干擾機
- 鋒面、冷氣團來襲轉濕冷 18縣市強風特報
- 媽祖神像上喜鵲築巢 廟方擲筊不給拆
- 年輕世代繳錢補年金黑洞 教團籲另立基金分流
- 自由談》「一中」是學術自由的棺材釘
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 史上最大／台大校園徵才 246廠商開2萬職缺
- 塞森斯風暴擴大 川普怒怪兩幕僚
- 5旬老翁愛吃豆腐不喝水 420顆結石塞滿腎臟
- 台灣亞協將改名「台灣日本關係協會」
- 古都馬拉松 萬人空污中開跑
- 黃明志敢言不設防 遵母命不碰金正男話題
- 〈吉娜兒的人生食堂〉鹽烤橘子：一輩子總有一些忘不了的經歷
- 淡海輕軌紅樹林站挖破水管 淡水全區復水再延後
- NBA》魏少吃T又惡犯 柯瑞弟率小牛力退雷霆（影音）
- 安麗盃》擊敗「九球天后」 陳思明首摘后冠
- 17歲千年一遇巨乳遭蹂奶 主持人色喊草莓大福
- 台東中小學聯運 3項破大會紀錄
- 「甲」力全開！強叔開趴群星齊相挺
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- 偷腥尪色性不改 小倉優子切心離婚當單親媽
- 經典賽》台灣隊拚晉級 中市府號召球迷集氣加油
- 公教湧搶退潮 退撫基金黑洞擴大
- 諾魯總統將率團訪台 小英將軍禮相迎
- 健保給付C肝新藥 疑似出現首例致死個案
- 芥菜一顆賣5元 菜農哀交個朋友啦
- 永采烘焙坊二度勞資協商 資方竟搞失蹤
- MLB》田中將大3局狂飆4K 洋基熱身賽1分勝海盜
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機
- 納豆梳油頭混黑道 明目張膽上街「交易」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女賊偷酒「採罐」二度醉倒街頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分