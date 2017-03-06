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遊覽車撞進民宅 他險被撞上且330萬名車毀了！

林姓車主多過一劫，心有餘悸在屋外聯繫車子維修事宜（記者吳昇儒攝）

2017-03-06  13:35

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市萬里區港東路上午發生一起遊覽車撞進民宅事故，駕駛賓士名車的林姓車主碰巧在屋內，回憶起案發狀況，心有餘悸的說：「沒地方躲差點就被撞到」。林男表示，自己剛好與朋友在屋內泡茶聊天，怎知聊到一半，突然有一個巨大車頭，衝進來，泡茶桌後方就是牆壁，根本沒地方躲，只能站起來靠著牆，嚇死人了。

林姓車主說，車子購買時價值約330萬元，被撞了很捨不得，目前只能配合警方偵辦，等採證結束後再請拖吊車幫忙運送到維修廠進行估價維修。

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  • 遊覽車衝進民宅，賓士名車也遭殃（記者吳昇儒攝）

    遊覽車衝進民宅，賓士名車也遭殃（記者吳昇儒攝）

  • 林姓車主表示，泡茶看電視卻突然有遊覽車衝入，想逃跑後面卻是牆壁，快嚇死了（記者吳昇儒攝）

    林姓車主表示，泡茶看電視卻突然有遊覽車衝入，想逃跑後面卻是牆壁，快嚇死了（記者吳昇儒攝）

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