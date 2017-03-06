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公然販售山羌骨角 男子被送辦

警方現場查扣的保育類野生動物頭骨角。（記者張勳騰翻攝）

2017-03-06  13:04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台中市一名從事手工藝品及土產販售行業的林姓男子，涉嫌將台灣野山羊、台灣水鹿及山羌等保育類野生動物的頭骨角，公然的陳列販賣，民眾發現後，向保安警察第七總隊第五大隊檢舉，警方前往台中市大里區查察，警方今天依違反野生動物保育法將林姓負責人送辦。

保七總隊第五大隊說，警方前往林男藝品店查緝，當場查扣屬於第三級的保育類野生動物山羌頭角4支、第二級「珍貴稀有」的台灣野山羊頭角4支、台灣水鹿頭角2支及含有頭蓋骨的水鹿頭角1對，並經國立屏東科技大學物種鑑定確認，將林姓男子帶回偵辦。

警訊時，51歲林姓男子坦承，所陳列的野生動物頭骨角，是他多年前，在南投縣仁愛鄉經營民宿時，向不知名的男子購買，因現在從事手工藝品販售行業，就拿出來陳列販售；其中山羌頭角，打算每支賣1800元，而台灣野山羊及台灣水鹿的頭骨角，則還沒有想出價錢怎麼賣。

保七總隊第五大隊呼籲，保育類野生動物除應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用外，連同野生動物之屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品等產製品，非經主管機關同意，亦不得買賣或在公共場所陳列、展示，違者將處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金，籲請民眾不要觸法。

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  • 警方將陳列在攤架上公開販售之山羌及台灣野山羊頭骨角查扣。（記者張勳騰翻攝）

    警方將陳列在攤架上公開販售之山羌及台灣野山羊頭骨角查扣。（記者張勳騰翻攝）

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