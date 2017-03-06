宜蘭冬山火燒車爆案外案 疑歹徒搶檳榔店後燒車
2017-03-06 13:13
被搶的檳榔店在當地小有名氣。（記者江志雄攝）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉今天清晨發生火燒車，火勢撲滅後，警方調閱車籍資料，查出是失竊贓車，就在起火前2小時，2名歹徒搭乘這輛轎車，到僱用辣妹的羅東鎮檳榔店搶走5000元，2嫌疑似意圖湮滅事證放火燒車。
宜蘭縣消防局今天清晨5點50分接獲119報案，指冬山鄉義成路一段的港尾橋附近，有輛汽車自撞路樹起火燃燒，派遣冬山、廣興分隊人車救災，6點04分撲滅火勢，沒有人員傷亡，但車子被燒得精光付之一炬。
警方查詢車牌號碼，確認車子在本月4日報失竊，車牌是另一輛車所有，也在5日被偷，換言之，贓車裝上偷來車牌，不僅如此，火燒車前的2小時，2名男子共乘這輛車，到羅東鎮中正南路搶劫檳榔店，爆發案外案。
辦案人員調閱檳榔店監視畫面，凌晨3點41分，2名男子搭銀色轎車，在店門口停車，其中一男戴著小紅帽及口罩，手持1公尺長鐵棒走進店內，檳榔店當時僅一名女店員值班，女子趴在櫃台睡覺被嚇醒，紅帽男搶走桌面5000元拔腿就跑，女店員跑出去，轎車朝三星鄉方向揚長而去，開了5公里後，在冬山鄉義成路一段起火燒毀。
案發後，檳榔店女店員機警記下車號報警，根據描述，2名歹徒年約40歲，中等身材，對羅東鎮中正南路一帶熟門熟路，似乎有地緣關係；被搶的這家檳榔店，檳榔西施穿著火辣，在當地小有名氣，曾遭露鳥俠騷擾。
羅東分局副分局長陳振亮說，小轎車可能先自撞，歹徒再放火燒車，警方正在調查嫌犯身分，盼儘早破案。
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