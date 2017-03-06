與賴清德結盟防堵姚文智？ 柯文哲否認：會與各方互動
台北市長柯文哲6日出席台北花市與日本株式會社JF兵庫縣生花締結姐妹花市簽約儀式，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）
〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨籍、新潮流系的台南市長賴清德近來關係緊密，外傳是為了防堵民進黨籍、謝系的立委姚文智參選台北市長。對此，柯文哲今日接受聯訪回應，民進黨的派系平衡，並非他可決定；並強調「統戰就是朋友要多、敵人要少」，還是會與各派系交朋友。
台北市長柯文哲今日上午出席「台北花市、日本株式会社JF兵庫県生花」締結姊妹花市活動，未來將共享花卉栽植技術。
活動結束後，柯文哲接受媒體聯訪。媒體詢問柯文哲，昨天到台南市賞蘭，台南市長賴清德也感謝北市府投入「台南大地震」的救災行動，兩人看似締結「兄弟之盟」。對此柯文哲回應，台南大地震一定要幫忙，這很自然；災情發生後，他親自致電賴清德，請賴列出需求清單。
傳言指出，柯與民進黨新潮流系的賴清德互動緊密，是為了防堵民進黨謝系立委姚文智出頭。柯文哲則驚呼，「民進黨派系互動，哪裡是我們可以去處理的？派系會求取平衡，不是我們可以決定的事情」但柯強調，統戰就是朋友要多，敵人要少，還是會與各方互動。
媒體追問，是否有拜訪其他新潮流系陣營？柯文哲表示，因為當市長，不免每天會見到各派系的人，他私下也有跟謝系互動，但不願透露是誰。
另有傳言指出，民進黨與柯文哲私下達成默契，當柯完成連任後，將交棒給立委吳思瑤、擔任首位女台北市長。但柯文哲否認。
此外，除了民進黨，柯文哲也有與時代力量、綠社盟互動，柯說，拜訪是常有的事，每天聊天交換意見也一定有。至於議員選舉是否會幫忙站台？柯文哲表示，這是以後的是，現在還很難回答；但國民黨也有好朋友，只要人家有邀請，也會參加。
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