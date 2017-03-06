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蘆洲2死火警》起火點在弟房間 兄：慶生後忘帶走打火機

發生火警的住宅拉起封鎖線。（記者曾健銘攝）

2017-03-06  12:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區中興街昨晚發生大樓火警，警消救出祖孫1家4口，但49歲駱姓屋主與15歲小兒子傷重不治，屋內另名68歲黃姓婦人嗆傷送醫，幸運逃過一劫的18歲駱姓大兒子向警消人員表示，昨天提前幫弟弟慶生，昨晚一起在弟弟房間內吹蠟燭、吃蛋糕，但結束後疑似未把打火機帶走，懷疑可能是弟弟玩火所釀禍，忘記收走打火機釀禍，事後感到非常自責，新北市消防局表示，起火原因目前仍在調查中。

警消人員表示，起火點位於小兒子的臥室內，燃燒面積約5坪大小，據了解，該房間內無任何電器用品且堆滿書本、玩具，卻引發如此快速又猛烈的火勢，起火原因令人匪夷所思，火調人員已完成勘查蒐證，起火原因仍待釐清。

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  • 發生火警的住宅內部。（記者曾健銘攝）

    發生火警的住宅內部。（記者曾健銘攝）

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