見翁臉紅以為高血壓 原是貪杯酒駕

2017-03-06 12:31

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市南屯派出所員警巡邏發現一名老翁騎乘機車，臉部潮紅，車速緩慢且左搖右晃，擔心是身體不適，趕緊上前關心，不料當老翁一開口，濃濃酒味立即撲鼻而來，才發現是酒駕，依法須送辦，因他年事已高，員警通知家人到場陪伴，緩和緊張的情緒。

警方表示，這名黃姓老翁高齡80歲，當時騎機車行經南屯區永春路與永春東七路口，臉部潮紅又車行不穩，很像是犯了高血壓，因為擔心黃男身體有狀況，攔下後還一再詢問是否有高血壓病史，沒有想到他是到朋友家聊天，自恃酒量很好小酌了兩杯，結果不勝酒力，喝了一點酒就醉了，還堅持自己騎機車回家。

黃翁原本還一度否認有喝酒，酒測後測得濃度為0.34mg/l，才坦承酒後駕車。南屯派出所所長楊錫洲呼籲，近來氣溫驟降，民眾多有吃含酒精料理或飲酒禦寒的習慣，但「喝酒不開車、開車不喝酒」才是安全之道。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆