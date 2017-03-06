豬隊友？掏出毒品嗆警「罰款而已」害被捕

2017-03-06 12:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕「不怕神一般對手，只怕像豬一樣隊友」，賴姓男子載著3名男性友人想到墾丁狂歡，於台中市區違規右轉被攔下，他卻主動掏出毒品愷他命，嗆警「K仔罰錢而已，簡單辦就好！」，但員警卻不「簡單辦」而仔細搜車，在其他3人身上查獲毒品，他的朋友很不高興，當場質疑「你沒事違規幹什麼？沒事嗆警察幹什麼？害得我們全被抓！」。

中市警局第六分局永福派出所警員周文彬、李建文，日前在西屯區福順路與安和路口，見1輛自小客車違規紅燈右轉，攔下盤查時，見到車上3位男性乘客熟睡，車內又飄出濃濃吸食愷他命毒品的臭味，賴嫌深怕身上的愷他命味道被警方察覺，下車後不斷嚼藍莓口香糖想遮蓋氣味。

賴嫌擔心車上毒品被發現，主動由褲子口袋中拿出香菸1盒，內有摻雜愷他命的香菸12隻，並大聲嗆警說：「這是K仔，不過是罰錢而已，你們簡單辦就好！」

不過，員警並不想「簡單辦」，仔細搜查之後，在車內與另3人身上，查獲大麻0.998公克、安非他命88.31公克、愷他命8.92公克、一粒眠140顆及K盤2個，4人全部都依毒品危害防制條例法辦，賴嫌的朋友臭著臉，質疑賴嫌宛如「豬一樣的隊友」，「沒事違規幹什麼？」，害得一車所有人全部被法辦。

至於賴嫌所指「罰錢而已」，依毒品危害防制條例，大麻與安非他命是二級毒品，必須隨案移送法辦，一粒眠與愷他命是三級毒品，低於20公克的話，是只有行政罰鍰，不過，賴嫌車內一粒眠達140粒，超過20公克，他未來不是只有罰錢，也會有刑事責任。

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