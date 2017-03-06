血濺烘爐地 惡少硬上山狠刺管理員

2017-03-06 12:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨晚間10時許，18歲倪姓男子與朋友共3男兩女騎著3部機車上新北市中和烘爐地，但假日興南路二段有管制機車上山，倪嫌等人遂與管理員發生爭執，倪嫌甚至持摺疊刀刺了管理員腿部共3處穿刺傷，所幸傷口不大，送醫包紮後生命無虞，警方也循監視器迅速將這5人逮回派出所。

據了解，烘爐地假日及節日晚間8點至凌晨0點，因人潮較多，實施機車數量管制，烘爐地30歲管理員許姓男子見倪嫌等人要騎車上山，雙方一言不合倪嫌就動手。倪嫌向警供稱，是對方態度差，而許某則說「他們圍毆我我是能態度多好？」訊後，警方將倪嫌等5人移送法辦。