| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

血濺烘爐地 惡少硬上山狠刺管理員

2017-03-06  12:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨晚間10時許，18歲倪姓男子與朋友共3男兩女騎著3部機車上新北市中和烘爐地，但假日興南路二段有管制機車上山，倪嫌等人遂與管理員發生爭執，倪嫌甚至持摺疊刀刺了管理員腿部共3處穿刺傷，所幸傷口不大，送醫包紮後生命無虞，警方也循監視器迅速將這5人逮回派出所。

據了解，烘爐地假日及節日晚間8點至凌晨0點，因人潮較多，實施機車數量管制，烘爐地30歲管理員許姓男子見倪嫌等人要騎車上山，雙方一言不合倪嫌就動手。倪嫌向警供稱，是對方態度差，而許某則說「他們圍毆我我是能態度多好？」訊後，警方將倪嫌等5人移送法辦。

廣告
  • 監視器拍下倪嫌等人傷人後騎機車離去。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下倪嫌等人傷人後騎機車離去。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：血濺烘爐地 惡少硬上山狠刺管理員


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.