疑憂鬱症婦女持菜刀尋短 警方奮勇奪刀

2017-03-06 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市43歲劉姓婦人6日凌晨1點多酒後，拿著菜刀蹲在龍潭區國聯街哭鬧，還不斷對著路人大聲咆哮，龍潭警方獲報趕來，她拒絕放下菜刀，還拿著菜刀對著自己的手腕揚言自殺，讓現場氣氛一度非常緊張。

龍潭警分局中興派出所警員郭俊億、董倢亨，一人不斷跟劉婦聊天安撫她的情緒，另一人繞到劉婦的後方，趁她不注意時，一把抓下她手上的菜刀，順利解除狀況。

警方說，劉婦疑因憂鬱症發作，酒後心情不好，才會想要尋短，已經通知家人將她帶回，並交代家人要避免讓劉婦喝酒，也要看緊她，以免她再尋短。

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