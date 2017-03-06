曾為高雄氣爆義演 陣頭團長討債、亂鬥樣樣來

2017-03-06 12:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和區九玄宮昨晚舉辦廟會遶境，竟在連勝街演變成街頭大亂鬥，主嫌林向陽除聚眾打架還亂放信號彈，據悉，林嫌在之前早有組織犯罪前科，創設「江子翠青義堂」，涉嫌以八家將、官將首做掩護吸收中輟青少年，帶頭恃強圍事、暴力討債，當時也被挖出他曾經為高雄氣爆祈福，率陣頭至美國紐約義演。

警方調查，林嫌所屬陣頭103年8月曾應邀赴美國紐約的「花蓮慈惠堂」廟宇，參加台灣廟會藝陣匯演，為高雄氣爆事故受難者祈福募款，林向陽手下的官將首也到紐約孔子大廈廣場演出，獲頒紀念狀，表演還登上當地紙媒。