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中和兩宮廟陣頭街頭大亂鬥 原因竟是因洗澡…

路口監視器拍下廟會大亂鬥現場。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-06  11:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕昨晚間9時許，新北市中和區九玄宮舉行廟會繞境竟成大亂鬥，26歲主嫌林向陽因日前在雲林出陣頭，晚間洗澡時遭另一團陣頭的人將門反鎖，他因此記恨，昨雙方又狹路相逢同為九玄宮出陣，這才演變成亂鬥。

警方表示，當時據九玄宮遶境路線，雙方發生衝突的連勝街已是最後1個停留點，接著就要返回位在景平路上的九玄宮，未料雙方在此處以神轎相撞，林嫌耐不住火氣一聲大喝，與他同行共11名陣頭團員便開始拳腳相向，甚至點燃信號彈，造成附近住戶不小困擾，其中還有鍾姓少年被打得全身挫傷，所幸送醫包紮後生命無虞。

警方今將林嫌等11人悉數帶回偵訊，林嫌起初直向警稱「我們沒有打人」，直到警方秀出監視器，林嫌才承認犯案，警方也找出林嫌臉書，發現他在警所還PO文表示「事情發生就面對」，遭警斥「啊不是很負責？剛才還一直說謊！」訊後，警方依恐嚇公眾、公然聚眾滋事、傷害等罪嫌將林嫌等11人移送法辦。

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  • 林向陽人馬大街上施放信號彈。（記者徐聖倫翻攝）

    林向陽人馬大街上施放信號彈。（記者徐聖倫翻攝）

  • 林向陽等11人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    林向陽等11人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

  • 林向陽被逮還在臉書打卡發文表示他會負責，遭警方怒斥打臉。（記者徐聖倫翻攝自林嫌臉書）

    林向陽被逮還在臉書打卡發文表示他會負責，遭警方怒斥打臉。（記者徐聖倫翻攝自林嫌臉書）

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相關關鍵字： 九玄宮 廟會 繞境 街頭亂鬥 陣頭 鬥毆
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