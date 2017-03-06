租賃車當掩護 羅東警破獲竊木集團逮4嫌

起出被竊的珍貴檜木。（記者江志雄翻攝）

2017-03-06 11:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局羅東分局破獲租賃車當掩護的竊木集團，逮捕4名嫌犯，起出28塊珍貴檜木，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

案發地點位在冬山鄉僻遠地區，平時人車不多，加上先前曾發生竊案，住戶對陌生人格外敏感，居民昨天出外巡田水，目擊4名陌生男子，在隔壁闖空門偷竊檜木，即刻報警逮人。

轄區的羅東分局廣興派出所出動警網查緝，逮到38歲張姓男子、42歲黃姓男子、29歲及38歲陳姓男子等4人，嫌犯駕駛車輛均為租賃車，藉此規避警方追查，行徑相當狡猾，最後仍被查獲，束手就擒。

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