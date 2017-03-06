郵差雨中見車禍「人肉擋車」伸援手 影片感動網友！

郵差哥（左）青天清晨雨中見車禍，立即伸援手協助指揮交通，感動大批網友。（張姓民眾提供）

2017-03-06 11:42

〔記者湯世名／彰化報導〕暖心郵差！1名郵差今天清晨行經彰化市中華西路上班途中，發現前方1名機車騎士發生事故倒地不起，郵差不顧安危立即以「人肉擋車」指揮交通，避免發生二次追撞，後方1名張姓民眾開車經過也以轎車擋住他們，還對該名郵差比讚說「辛苦你了！」郵差雨中伸援手影片PO上網，感動大批網友說「郵差不只是送信，還散播了愛！」

把郵差伸援手影片PO上網的張姓男子，今天清晨6時許雨中開車行經國道1號彰化交流道下方的中華西路時，發現前方發生一起機車與轎車擦撞的事故，機車騎士倒地不起，還有1名男子忙著指揮交通，由於當時適逢上班時間，南來北往車流龐大，相當危險，張男趕緊開車到騎士前方，以轎車擋住騎士，避免後方車輛未及發現而撞上。

該名郵差把張姓男子轎車引導停妥後，張男見對方穿著發現是1名郵差，當場對郵差比讚說「辛苦你了！讚讚讚，你真是好人！」

消防局救護車到場，消防員發現該名機車騎士疑似腿部骨折，立即以擔架將他腳部固定後，送醫治療，所幸無生命危險。

張姓男子將行車紀錄器拍到的郵差助人影片PO上網，感動大批網友說「這位郵差先生不僅樂在工作，還伸援手助人，實在是太偉大了！」還有人說：「對郵差來說不只是送信，還散播了愛！」另有網友說，當時下雨，郵差哥卻願意停車協助指揮交通，值得表揚。甚至有網友說：「郵差先生讚啦，比全國電子還貼心！」

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