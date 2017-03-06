韓國扒手祖師爺在台落網 上午被羈押禁見

2017-03-06 11:28

〔記者錢利忠／台北報導〕南韓的祖師爺級扒手李泰相，3次來台試身手都滿載而歸，此次李泰相又挑選一流的「推擋手、刀片手」，組成5人扒手精銳團來台犯案，前天終於在101大樓，被埋伏的警方逮獲，李泰相等5人昨晚被移送台北地檢署，訊後均遭聲押禁見；台北地院上午依竊盜罪，裁定李泰相羈押禁見，其餘4嫌仍庭訊中。

檢警調查，以李泰相為首的韓國扒手團分工細膩，瘦小的李泰相負責下手，魁梧的朴景隆、鄭浩成則利用體型出任「推擋手」，僅150公分高的女賊崔貞仁，因擅耍刀片，負責割破皮包、背包，並由女嫌李恩朱利用肥胖身材掩護。

今年1月上旬，警方調閱路口監視器畫面並訪查被害人，鎖定李泰相等人涉嫌行竊，立即通報移民署實施境管通報；本月3日，李泰相等人再次入境，警方接獲移民署通報後，隨即派員跟監。

前天中午，警方跟監發現李泰相等5嫌前往101大樓犯案，當時李泰相先慢慢靠近1名婦人，另4名同夥則同步前後包夾該名婦人，掩護李泰相施展扒技，從後方抽走婦人的名牌皮夾，之後再躲到附近與手下分贓，被埋伏的警方一舉擒獲。

檢警調查，李泰相每次來台停留約20天，1月初已涉嫌在台北車站附近扒竊，何姓婦人遭偷走3萬9千元，初估該集團至少涉及10餘件竊案，全案擴大清查中。