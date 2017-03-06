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台塑六輕工安意外 4員工灼傷

六輕工業區今傳出工安意外，造成四名員工灼傷。（記者陳燦坤攝）

2017-03-06  11:12

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台塑六輕工業園區的台化苯乙烯廠今天凌晨傳出工安意外，4名員工遭管線竄出的熱氣灼傷，六輕麥寮管理部事後了解，可能是管路壓力突然增加，導致一處鋼板門閥承受不了，造成熱氣外洩，工業局現正深入調查。

台化苯乙烯廠一處管線在凌晨4時突然冒出熱氣，4 名在場員工躲避不及遭灼傷，廠方獲知消息立即將他們送往麥寮長庚醫院，其中3人因家屬要求轉送嘉義長庚醫院，麥寮六輕管理部今早說明，該起工安意外都依規定通報，工業局也派員前往現場了解，4名員工傷勢沒有大礙。

麥寮六輕管理部表示，這起意外應是管線壓力突然升高，造成一處鋼板門閥承受不了，以致冒出熱氣，至於詳細原因仍需進一步了解。

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