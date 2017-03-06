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想參加女兒婚禮…毒販卻不願配合偵辦

2017-03-06  11:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名鄭姓毒販前天被警方在側背包起出86公克安非他命及槍枝，製作筆錄時，頻頻向警方求情，希望能夠早點送到地檢署接受檢察官審問，才有機會交保。警方詢問原因，才知道昨天是鄭嫌女兒嫁人的日子，立刻加快偵辦速度，讓他圓一個夢。鄭男卻不願配合供出毒品上游，昨日被收押，女兒的大喜日子只能在牢裡過。

基隆市警安樂分駐所警員劉統源前日接獲線報，得知住在東新路的鄭姓男子持有大量毒品，且擁槍自重；前日循線找到鄭男下落，將他逮捕到案，果然起出安非他命、海洛因等毒品，並且發現長、短改造槍枝各一把，將他移交偵查隊偵辦。

50歲鄭男在警方偵訊時，頻頻拜託偵查隊筆錄作快一點，希望快點到地檢署報到，警方詢問之下才知道，原來犯嫌的女兒，隔天就要嫁人，如果沒有辦法及時交保，喜宴上主婚人就會少一個。

偵查隊考量後認為，基於人性、人情上的協助應無不妥，徹夜幫忙製作筆錄釐清案情，昨日一早就將郭男送到地檢署接受檢察官偵訊。

鄭男帶著寶貝女兒的喜帖向檢察官求情，希望能夠獲得交保，參加女兒的終身大事，但卻不願交代毒品來源，僅表示毒品是朋友寄放，自己都不知情。

檢察官訊後認為，犯嫌避重就輕不願配合偵辦，且販賣毒品屬於重罪，有串證、逃亡之虞，便向法院聲請羈押獲准。

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  • 鄭男被警方逮捕後，頻頻求情，表示想要參加女兒的婚禮。（記者吳昇儒翻攝）

    鄭男被警方逮捕後，頻頻求情，表示想要參加女兒的婚禮。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方在鄭男身上86公克的安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在鄭男身上86公克的安非他命。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方在鄭男住處起出長槍。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在鄭男住處起出長槍。（記者吳昇儒翻攝）

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