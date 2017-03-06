無引渡協定 涉詐騙案2台女在韓受審 最高恐判無期徒刑

涉及電信詐騙案遭到韓國警方逮捕的江女和鄧女，台韓兩國並無簽訂引渡協定，因此兩人須在韓國受審及服刑，最高恐遭判無期徒刑！（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

2017-03-06 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕 日前赴韓旅遊卻失聯的2名台灣女子，其中一位江姓女子母親還透過媒體，希望大家幫忙找人，外交部協尋後也證實，2人因涉及電信詐騙案遭到韓國警方逮捕。但由於台韓兩國目前並無引渡協定，因此在韓涉詐騙案的2人，須在當地受審並服刑完畢才能回台，而在韓國涉及詐騙案，最高可以判處「無期徒刑」。

失聯的兩女先傳出是江女與許女，不過經外交部查證後，已證實應為江女與鄧女。江鄧二人於2月中到韓國，14日與15日就先後被捕，之後就與家人失聯，江母還擔心的求助媒體，希望透過網路與政府來協尋，並於2月25日報警，韓國警方經過交叉比對逮捕之外籍人士後才確認兩人身分。外交部也透露，江姓女子在2月15日被捕後，不願將自己的消息告知給我國駐韓代表處，才會讓家人誤認為下落不明。

據了解，電信詐騙案在韓國十分猖獗，若在當地涉犯詐騙，最高可以判處無期徒刑，而台韓兩國並無簽訂引渡協定，因此涉詐騙案的2台女，必須在當地受審並服刑完畢，才能返回台灣。