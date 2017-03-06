開車撞進民宅 遊覽車司機命危

遊覽車撞進民宅，牆壁被撞出一個大洞。（記者吳昇儒翻攝）

2017-03-06 11:04

〔記者吳昇儒／新北報導〕駕駛遊覽車的陳姓司機今日上午帶著23名乘客從野柳風景區到故宮博物院遊玩，行經新北市萬里區港東路時，不慎發生事故，遊覽車撞進路旁民宅。陳姓司機當場失去呼吸心跳，車上有3名乘客擦、挫傷。警方目前已趕赴現場，詳細肇事原因，仍在釐清當中。

新北市消防局獲報後，立刻派遣萬里分隊前往救援，除了傷重的司機外，其餘乘客，均無大礙。挨撞的民宅被撞出一個大洞，所幸未造成屋主受傷。

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