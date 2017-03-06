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蘆洲深夜惡火父子雙亡 保全不捨：「他們人很好！」

起火的8樓住家仍拉起封鎖線。（記者曾健銘攝）

2017-03-06  10:55

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區中興街1處社區住宅8樓，昨日深夜11時許傳出火警，大批警消人員趕抵現場滅火，火勢雖在半小時內撲滅，但屋內的50歲駱姓屋主與16歲小兒子送醫不治，年約70歲的老母親嗆傷送醫，讓熟識駱家人的住戶都感到不捨。

社區保全表示，駱男與老婆離異，與2名就讀高中的兒子還有老母親同住8、9樓，一家人態度親切，平時見面時都會打招呼、聊天，沒想到深夜一把惡火讓天倫夢碎，讓保全不禁感嘆：「他們人很好，真的很可惜！」

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