萬里發生遊覽車衝撞民宅 司機命危送醫急救

遊覽車又肇事！新北市萬里區港東路上午10點左右，發生一起遊覽車撞民宅車禍。（圖民眾提供）

2017-03-06 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕遊覽車又肇事！新北市萬里區港東路上午10點左右，發生一起遊覽車撞民宅車禍，幸好車上23名中國遊客都無大礙，不需要送醫，被波及的民宅也沒有人受傷，遊覽車男性司機則是沒有生命跡象，被往金山醫院急救，肇事原因正由警方進一步調查。