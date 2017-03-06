男子拿鐮刀尋仇 情敵爸爸被刺胸傷重

2017-03-06 10:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉今天早上發生一起兇殺案，蔡男疑與女友的前夫黃姓男子有糾紛，持鐮刀到黃某家中找人算帳，黃某和父親拿球棒和蔡某對抗，雙方互毆，過程中蔡男持鐮刀刺中黃父胸部，鮮血直噴，3人送往嘉義長庚醫院。

警方調查，31歲蔡姓男子住在東石鄉三家村，今天早上6點多到東石鄉猿樹村黃家尋仇，40歲黃姓男子和71歲父親持棍棒相互對抗，黃父右胸被刺中，滿地是血，黃某右手臂則被砍傷，蔡姓男子則明顯外傷，全數送醫，警方獲報後已在醫院戒護，避免3人再起衝突。